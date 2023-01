Eigenaars ‘rotte appartementen’ moeten geen huisvuilbelasting betalen: “Druppel op een hete plaat, we beseffen dat... Maar alle beetjes helpen”

Sint-TruidenDe eigenaars van de ‘rotte appartementen’ in residentie Platanus moeten geen huisvuilbelasting betalen. Dat heeft het stadsbestuur van Sint-Truiden beslist, nadat is gebleken dat enkele flateigenaars een krotbelasting van 2.300 euro moesten betalen bovenop hun lening en de huur. De stad belooft ook te helpen om hiervoor een vrijstelling te verkrijgen bij de Vlaamse overheid. “We zoeken een oplossing op langere termijn”, zegt burgemeester Kempeneers.

In december kregen enkele eigenaars een brief in de bus met de vraag om de krotbelasting tegen 7 februari te betalen. “Dat kwam echt wel onverwacht, gezien de moeilijke situatie waarin die gezinnen zitten. In juli 2021 vertelde de burgemeester van Sint-Truiden nog dat hij er al het mogelijke aan zou doen om te voorkomen dat de eigenaars een leegstandsbelasting moesten betalen. Dit hadden we echt niet zien aankomen”, zei de syndicus van het complex toen.

Volledig scherm Het appartementencomplex langs de Luikersteenweg. © Mine Dalemans

“De eigenaars werden in de loop van 2022 aangeschreven door Wonen Vlaanderen, met de mogelijkheid om een vrijstelling door overmacht of ramp aan te vragen op de zogenaamde krotbelasting. Helaas moeten alle eigenaars deze vrijstelling individueel aanvragen en kan dat niet in één dossier gebeuren”, verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen Mieke Claes (N-VA). “20 eigenaars hadden hun aanvraag tijdig ingediend bij Wonen Vlaanderen en hebben zo hun vrijstelling gekregen. De overige eigenaars die alsnog de belasting hebben ontvangen, kunnen nu een bezwaar indienen. Hiervoor hebben ze tot 13 maart 2023 tijd.”

Extra last

Zolang de onbewoonbare residentie niet van de Vlaamse inventaris wordt geschrapt, zullen de eigenaars telkens tijdig een nieuwe aanvraag voor vrijstelling moeten indienen. “We begrijpen dat deze administratieve procedure een extra last is voor de eigenaar”, pikt burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V) in. “We willen de inwoners dan ook maximaal ondersteunen in een dossier dat al zo lang aansleept. We hebben contact opgenomen met het kabinet van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) om te vragen of de dossiers van onze burgers over deze belasting anders aangepakt kunnen worden. We gaan uitzoeken hoe we dit op langere termijn kunnen oplossen”, zegt Kempeneers.

“Residentie Platanus staat ondertussen al een hele tijd leeg”, vertelt schepen Mieke Claes. “Onbewoonbare panden worden niet opgenomen in het leegstandsregister. We kunnen uiteraard niet vragen dat een onbewoonbaar pand bewoond moet worden. Ook stelden we vast dat er geen tweede verblijven zijn ingeschreven op Luikersteenweg 177. Daarbij mogen de eigenaars gerust zijn: noch vanuit leegstand, noch vanuit een tweede verblijfsreglement zal er een belastingaanslag volgen.”

Huisvuilbelasting

“Stad Sint-Truiden zal zijn steentje bijdragen om de eigenaars bijkomend te ontlasten”, vertelt schepen van Huisvuil en Intercommunales Johan Mas (Open Vld). “We vragen zo snel mogelijk een gemeenschappelijke vrijstelling aan voor de afvalfactuur van Limburg.Net. De eigenaars met nog een domicilieadres op Luikersteenweg 177 betalen dan geen kosten voor afvalverwerking. Concreet gaat het dit jaar om 123,85 euro voor een eenpersoonsgezin, 136,35 euro voor een tweepersoonsgezin, 142,60 euro voor een driepersoonsgezin en 148,85 euro voor een gezin van vier personen en meer. Dat lijkt misschien een druppel op een hete plaat, maar alle beetjes helpen in zo’n onfortuinlijke situatie.”

