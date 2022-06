Eerste paardencrematorium van Limburg opent in Sint-Truiden: “Bij Chevaline krijgen dieren tot 1.000 kg een waardig afscheid”

“Minstens een keer per week krijgen we van een paardeneigenaar de vraag of we ook voor hun dier een afscheid kunnen verzorgen”, vertelt Jordy Boden van paardencrematorium Chevaline. “Het antwoord was altijd ‘nee’ want een dier van honderden kilo’s cremeren is echt wel iets anders dan een overleden hond of kat. Vervolgens verwezen we geïnteresseerden altijd door naar het paardencrematorium in Roeselare, in Nederland. Dat is een heel eind rijden, maar paardeneigenaars legden die afstand toch af om hun geliefde dier een mooi afscheid te geven. Dat was voor ons het bewijs dat er echt nood is aan een paardencrematorium in Limburg.”