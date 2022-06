Eerste internationale militaire taptoe strijkt neer in Sint-Truiden

Sint-TruidenNa twee jaar gedwongen uitstel, organiseert de Belgische Defensie tussen 31 mei en 4 juni voor het eerst een internationale militaire taptoe in 5 Belgische gaststeden. Op donderdag 2 juni genoten duizenden toeschouwers van het indrukwekkende muziek- en lichtspektakel op de Grote Markt in Sint-Truiden.

De internationale Militaire Taptoe was oorspronkelijk gepland in mei 2020, naar aanleiding van de herdenking van 75 jaar bevrijding van België, maar door corona moest het groots opgezette evenement twee jaar worden uitgesteld. De show met optredens van muziekkapellen uit België, Frankrijk, Polen en de Verenigde Staten is een unieke coproductie tussen Defensie en de 5 Belgische gaststeden: Bergen, Namen, Brugge, Brussel en Sint-Truiden.

Op de Grote Markt kwamen gisterenavond maar liefst 150 professionele muzikanten uit België, Frankrijk, Polen en de Verenigde Staten samen voor het wervelend muzikale spektakel met lichtshow en videobeelden. Stéphanie Demeulemeester en Tom Olaerts namen de zangpartijen voor hun rekening.

Volledig scherm Eerste internationale, militaire taptoe in Sint-Truiden was een groot succes © Stad Sint-Truiden

Nationale en internationale samenwerking

Met deze taptoe wil Defensie beklemtonen dat samenwerking een van de belangrijkste basispijlers is van de organisatie, zowel nationaal als internationaal. Voor het eerst in de geschiedenis van Defensie nemen drie buitenlandse militaire muziekkapellen deel aan het muziekevenement. Hiermee wordt het belang van internationale samenwerking beklemtoond. Met de keuze van de vijf Belgische gaststeden zet Defensie ook de samenwerking met lokale overheden in de schijnwerpers. “Voor de duizenden militairen die hier professioneel of tijdens hun legerdienst gekazerneerd waren, is Sint-Truiden nog altijd een tweede thuis”, zegt schepen van Militaire zaken Hilde Vautmans (Open VLD). “Elk jaar opnieuw zet een nieuwe lichting studenten op de Campus Saffraanberg de eerste stappen in hun verdere carrière en ook de afgestudeerden van de Koninklijke School voor Onderofficieren keren nog graag terug naar onze stad.”

“De taptoe is in Sint-Truiden uitgegroeid tot een erg gewaardeerde traditie en ook dit jaar trok het evenement weer volle tribunes”, zegt Vautmans. “Het evenement staat bovendien symbool voor de uitstekende verstandhouding tussen het lokaal bestuur en de militaire overheid. Sint-Truiden is een militairvriendelijke stad en daar zijn we bijzonder fier op. We zijn dus erg verheugd dat we deze unieke show en het meereizende internationale gezelschap in de hoofdstad van Haspengouw mochten ontvangen.”

Na de voorstelling volgde een receptie waarvan de opbrengsten traditiegetrouw naar enkele goede doelen gingen voor mensen met een beperking.

Volledig scherm Eerste internationale, militaire taptoe in Sint-Truiden was een groot succes © Stad Sint-Truiden

Volledig scherm Eerste internationale, militaire taptoe in Sint-Truiden was een groot succes © Stad Sint-Truiden