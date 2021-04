Een kar tegen de benen, een steen tegen de auto en een vuist in het gezicht: allemaal omdat klant winkelkarretje niet wil ontsmetten

Hasselt ‘I love the 90’s’-livestream trekt 25.000 kijkers

20 april Afgelopen zaterdagavond werd er goed gefeest in heel wat huishoudens, want de eerste ‘I love the 90’s’-livestream was met 25.000 kijkers verspreid over drie uur een groot succes. Sfeermakers waren DJ Ward, DJ Jan Vervloet, DJ Jean en de Natural Born Deejays, die voor het eerst meewerkten aan een digitaal initiatief.