Droogte van vorige zomer erkend als ramp in 27 Limburgse gemeenten: landbouwers kunnen schadevergoeding aanvragen

Aperoboxen, verras­sings­do­zen of gewoon een lekker flesje: Truiense wijnhandel introdu­ceert slimme wijnauto­maat

Het is eens iets anders dan een flesje te gaan halen in de supermarkt. Wijnhandel Verivino in Sint-Truiden heeft sinds kort een eigen hypermodern wijnautomaat: van QR-codes die je meer uitleg geven over de verschillende soorten wijn tot een ID-reader die ervoor zorgt dat een aankoop enkel mogelijk is voor meerderjarigen. Eigenares Laure Kempeneers licht toe hoe ze op het idee kwam: “Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik er niet meteen voorstander van was.”