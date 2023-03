Dierenasielen in Limburg krijgen Vlaams geld om energierekening te betalen: “De drie grootste ontvangen zelfs 25.000 euro”

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zal 16 dierenasielen in Limburg helpen om hun energiefactuur te betalen. Ze kunnen rekenen op in totaal 150.000 euro steun. “Wij willen hen door een moeilijke periode laten komen”, zegt Weyts. Het gaat om 1.000 tot 25.000 euro. Drie asielen ontvangen dat hoogste bedrag.

Het goede nieuws voor de 16 dierenasielen in Limburg is welgekomen. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts trekt geld uit om de energiekosten van alle centra te drukken. “Net zoals veel gezinnen en bedrijven hebben ook onze asielen geworsteld met de fors gestegen energieprijzen”, vertelt de minister. “De dierenasielen in Limburg doen fantastisch werk en vangen heel wat verwaarloosde, mishandelde, verdwaalde of thuisloze dieren op. Tot voor een paar jaar kregen ze daarvoor geen enkele structurele steun vanuit de overheid.”

Quote De medewer­kers en vrijwilli­gers voorkomen en verhelpen veel dierenleed. We mogen hen ook niet vergeten wanneer de energiefac­tuur aankomt Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn

In 2020 bracht Weyts hier verandering in en sindsdien is er gewerkt aan een systeem van structurele financiële steun voor alle erkende dierenasielen. Vorig jaar bedroeg de totale steun in Vlaanderen al 1,7 miljoen euro. Daarbovenop trok Weyts ook extra middelen uit voor eenmalige energiesteun, nadat ook veel asielen geraakt werden door de fors gestegen prijzen.

Fantastisch werk

“We hebben nu 150.000 euro aan energiesteun uitgekeerd aan 16 asielen in Limburg", vertelt minister Weyts. “Het bedrag per asiel is afhankelijk van de grootte van het asiel en varieert van 1.000 tot 25.000 euro. Zo krijgen vzw Dieren in Nood in Ophoven, het Natuurhulpcentrum vzw in Oudsbergen en de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden elk 25.000 euro. Dierenasielen doen fantastisch werk, dus we willen hen letterlijk en figuurlijk niet in de kou laten staan. De medewerkers en vrijwilligers voorkomen en verhelpen veel dierenleed. We mogen hen ook niet vergeten wanneer de energiefactuur aankomt.”

Het dierenasiel in Genk krijgt 24.800 euro, en het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder moet het met 24.000 euro steun doen. De centra in Lommel, Maaseik, Tessenderlo en Maasmechelen krijgen respectievelijk afgerond 9.000, 4.000, 3.800 en 1.500 euro. De overigen, in Rekem, Kinrooi, Herk-de-Stad, Paal, Opglabbeek en Leopoldsburg, doen het met gemiddeld een kleine 1.000 euro steun.



