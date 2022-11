Diabetespatiënten van Sint-Trudo bezoeken wijndomein Gloire de Duras

“Alcohol en diabetes zijn een veel besproken thema. Ook diabetespatiënten genieten soms graag van een glas alcohol, maar moeten natuurlijk erg opletten met de suikers die ze binnen krijgen”, legt endocrinoloog Sophie Neven uit. “Het is dan ook niet altijd makkelijk om te weten hoe je hier als diabetespatiënt mee moet omgaan. Wat drink je op feestjes of bij een gezellige babbel op een terras? Drink je een glas wijn, bier of cava mee? Waar zit net veel of minder suiker in? Daar willen we onze patiënten graag goede adviezen rond meegeven.”

“Zo ontstond het idee om met onze liga en het diabetesteam van het ziekenhuis een gezamenlijk bezoek te brengen aan het wijndomein Gloire de Duras. We zullen op een unieke manier en met enkele proevertjes een lezing aanbieden aan diabetespatiënten die een antwoord biedt op die vragen. We krijgen een rondleiding op het domein, een prachtige locatie en we staan stil bij het verantwoord omgaan met alcohol. We koppelen het aangename aan het leerzame", besluit Jos Wanten, voorzitter van de lokale diabetesliga.

Het bezoek aan Gloire de Duras is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan via 011 780128 of jozef.wanten@telenet.be of 011 69 95 96 of diabetesteam@stzh.be. De uitstap vindt plaats op 14 november tussen 19 en 22 uur in de Galgestraat 126 in Sint-Truiden.

