Dames worden in de watten gelegd op ‘Dag tegen Kanker’ in Sint-Trudo Ziekenhuis: “De maatschappij drukt ons een stempel op, maar wij mogen ook gezien worden”

Tongeren Gedaan met jonge (top)sporters die door blessures nooit hun piek bereiken, dankzij Tongerse kinesithe­ra­peu­ten? “Hoe jonger een atleet op onze manier wordt (bij)gestuurd, hoe beter”

In de contactsporten zijn spierblessures schering en inslag. Wie op een veld goed kijkt, ziet overal steunverbanden, kinesiotape en medische hulpmiddeltjes. Niet zelden wordt de carrière van een jong talent gefnuikt door een zware blessure. En daar willen Bart Kreemers en Joris Tack van kinesitherapiepraktijk PRO-action in Tongeren iets aan doen. Zij voerden een opvallende screening uit bij handbalspelers tussen 14 en 16 die is gestoeld op drie pijlers en resulteerde in een individueel programma dat net die carrièreverwoestende blessures moet voorkomen. Zo gingen ze te werk.

15 oktober