Daan Masset stopt na twaalf jaar met ‘Start Je Dag’ op Radio 2 Limburg

Sint-TruidenWoensdag kondigde Daan Masset op Radio 2 in Limburg aan dat hij komende vrijdag 1 juli voor de laatste keer ‘Start Je Dag’ presenteert. Bijna 12 jaar lang stond Daan samen met de Limburgers op en zorgde hij voor een fris, boeiend en vrolijk begin van de dag. Binnenkort gaat Daan andere programma’s maken voor Radio 2. “Het ochtendblok is het mooiste blok in de radiowereld. Ik ben dankbaar dat ik dat heb kunnen doen”, zegt Masset.

Masset presenteerde zijn eerste ochtenduitzending op Radio 2 in Limburg op 3 januari 2011. Toen heette het programma nog Ochtendpost, in 2012 veranderde de naam in Start Je Dag. Al die jaren kroop Daan met ontzettend veel zin achter de microfoon van de radiostudio in Hasselt. Elke weekdag was hij met veel plezier op post om de luisteraars op de hoogte te brengen van de Limburgse actualiteit én om een lach op hun gezicht te toveren. Dat deed hij samen met zijn vaste ochtendmaatjes, regisseurs Sander, Cynthia en Martijn, Belinda de krantenmadam en Eric de weerman.

Unieke locaties

Met zijn radio-uitzending trok Daan ook graag naar buiten. Hij presenteerde op een schachtbok van de steenkoolmijnen, op een treintje tussen de bloesems, op een boot, in een kerk, op een tandem met weerman Eric, vanuit Texel, op het dak van het Radio 2-gebouw … Hét hoogtepunt (letterlijk en figuurlijk) was ongetwijfeld zijn uitzending vanuit een luchtballon. Nooit eerder maakte er iemand liveradio vanuit een varende ballon, tussen de 100 en 300 meter hoog, zonder kabels.

Daan is geboren in Sint-Truiden, woonde jarenlang in Hasselt en verhuisde recent naar Genk. Hij had al van kinds af aan een passie voor radio. “Het was een eer om twaalf jaar te werken bij de grootste zender van het land én in het prachtige Limburg, mijn eigen provincie die me bijzonder na aan het hart ligt. Ik ben blij dat ik de kans kreeg om uit te groeien tot de radiomaker die ik nu ben.”

Volledig scherm Daan in een luchtballon, in 2018. © VRT

Geen ochtendhumeur

Regioverantwoordelijke Kaat Mendonck herinnert zich Masset als iemand die in 2011 enthousiast binnenwandelde. “Hij stond te popelen om een eigen programma in handen te nemen, hij had passie, een goede stem en uitspraak, technische kennis en … geen ochtendhumeur. Doorheen de jaren heeft hij zich ontwikkeld als radiopersoonlijkheid, met humor en spitsvondigheid. We gaan hem missen in de ochtenden!”

Radio 2 in Limburg laat Daan natuurlijk niet zomaar vertrekken. Zijn laatste uitzending als ochtendstem, nu vrijdag 1 juli, wordt een feestelijk moment. Bekende Limburgers, collega’s, familieleden, vrienden en luisteraars wuiven hem uit. Het wordt een terugblik op twaalf jaren, met de leukste archieffragmenten. Over de nieuwe plannen van Masset en over zijn opvolger bij Radio 2 wordt later nog gecommuniceerd.

