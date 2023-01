Club Brugge-supporter gereanimeerd vlak voor aftrap op Stayen

Sint-Truiden Lijk gevonden in kraakpand in Sint-Trui­den

Donderdagnamiddag is in een kraakpand in Sint-Truiden een lichaam ontdekt. Dat meldt Het Belang van Limburg. Het waren de politie en de brandweer zelf die het lijk gevonden hebben. Het parket is intussen een onderzoek gestart. Mogelijk gaat het om een verdacht overlijden.

18:02