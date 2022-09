Cindy Monard volgt Raf Lippens op als algemeen directeur Sint-Trudo Ziekenhuis

De nieuwe algemeen directeur is master in de klinische psychologie en master in management en beleid van de gezondheidszorg. Cindy Monard begon haar loopbaan aan de KU Leuven als assistent om vervolgens meer dan twaalf jaar actief te zijn in az Vesalius in Tongeren waarvan de laatste twee jaren als lid van het directiecomité. Sinds 2014 is Cindy algemeen directeur van het Medisch Centrum Sint-Jozef in Munsterbilzen. Daarnaast is ze momenteel bestuurslid in AZ Herentals, in AZ Klina, bij Obasi vzw en is ze auditor bij NIAZ/Qualicor.