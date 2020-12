Carjacker rijdt man omver en laat eigen auto achter, slachtoffer zwaargewond

Sint-Truiden Het Sint-Trui­den van burgemees­ter Veerle Heeren raakte zwaar getroffen door corona: “De moeilijk­ste periode uit mijn carrière én mijn man die in coma lag... ja, het was zwaar”

24 december In december blikken we in 20 verhalen terug op 2020 in Limburg. Een jaar dat het leven van de Truiense Veerle Heeren (55) volledig op zijn kop zette als burgemeester van het zwaar getroffen Sint-Truiden, terwijl haar man Dimitri zelf voor zijn leven vocht tegen corona. “Maar toen het dan eindelijk weer de goede kant uit ging, kwam er een enorme ontlading over mij heen. Zóveel weken hebben we zonder rust tegen de klok gewerkt, dat de slag achteraf eens zo groot was. Ja, ik heb echt wel tijd nodig gehad om op adem te komen.”