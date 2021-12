Burgemeester Veerle Heeren wordt 6 maanden geschorst na schandaal over vervroegde vaccinatie

Sint-Truiden Klassen­raad Hasp-O Centrum beslist over lot van pesters

De directie en leerkrachten van middelbare school Hasp-O Centrum in Sint-Truiden moeten zich buigen over het lot van de jongeren die de 16-jarige Elias E. zwaar pestten, hun daden filmden en de beelden op sociale media verspreidden. “De klassenraad is intussen voorbij maar we moeten ons aan een vastgelegde procedure houden waardoor we nog niks kunnen zeggen over een sanctie”, zegt directeur Eddy Roosen.

21 december