Boer vindt lichaam in maïsveld in Nieuwenhoven

Hasselt Kinderen met Down schitteren samen met James Cooke op catwalk van Hasseltse ZEB For Stars: “Aanmoedi­ging om meer ‘open-min­ded’ te zijn”

‘Iedereen is welkom’: dat is het motto bij ZEB For Stars. De kinderkledingwinkel in Hasselt organiseerde vrijdag daarom een ‘Down Styling Day’, in samenwerking met Downsyndroom Vlaanderen. Kinderen met het Syndroom van Down stonden op dit fashion event een volledige dag in de spotlights, letterlijk en figuurlijk. Zij liepen in stijl over de catwalk, en dat onder begeleiding van James Cooke als showhost en ambassadeur voor Zeb For Everyone.

5 november