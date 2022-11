Blue Deal levert investeringssteun voor Sint-Truiden op

Genk Bakkerij Koek & Brood maakt lekkerste croissant van Limburg

In het programma Kawtar & Keyaert op MNM gaat het duo op zoek naar de Lekkerste Croissant van het Land. De tweede finalist kreeg woensdagochtend een verrassingsbezoekje van dj Manu Van Acker. Deze lekkerste croissant van Limburg vind je volgens het programma bij bakkerij Koek & Brood in Genk. Zij mogen naar de grote finale op 16 december op de VRT. “Ik heb in Engeland leren bakken”, vertelt bakker Cedric. “Via Google ben ik uitgekomen op de ‘coupe du monde’ bakken. Ik ben al die finalisten gaan googelen en diegene die vijfde of zesde was, geeft les. Hij is gespecialiseerd in bakken en ik ben daar een jaar les gaan volgen.”

24 november