BINNENKIJKER. Op zoek naar een nieuw stulpje? Voor 1,7 miljoen is het Kasteel van Kortenbos van jou: “Zo'n aankoop doe je niet alleen met je verstand”

Limburg Van street art tot vurige vijvers: acht tips voor een gezellige herfstva­kan­tie in Limburg

De herfstvakantie staat voor de deur en hoewel een wandeling in het bos of genieten van een pannenkoek met warme chocomelk zeker op het to do-lijstje staan, serveren we je acht tips voor wat je in die week nog allemaal kunt doen in Hasselt, Genk, Sint-Truiden en de rest van Limburg. Een gezinsworkshop of een daguitstap met leeftijdsgenoten: er zijn activiteiten voor iedereen.

29 oktober