Bewakingsagenten Brussels Airport zamelen geld in voor kinderen die zonder ouders achterblijven na ongeval E40: “Willen hen in de toekomst helpen”

Heers Op bezoek bij graaf en kasteel­heer Ghislain d’Ursel: “Onze familie had niet genoeg geld om het gebouw in 19de eeuw op te blazené

Ontelbaar veel kamers, 365 ramen, 65 hectaren park en tuin... Op onze videobeelden is te zien hoe reusachtig het kasteel van Hex in het Limburgse Heers is. Dat brengt heel wat onderhoudswerk en een drukke agenda met zich mee. Toch vindt de bewoner van het kasteel nog een moment tijd om ons een glimp te geven van het leven als kasteelheer. “We hebben in het verleden één geluk gehad," vertelt graaf Ghislain d’Ursel, “Onze familie had in de 19de eeuw niet al te veel middelen. Daarom is dit nog een van de weinige prachtige, kwetsbare 18de-eeuwse kastelen van Vlaanderen.”

12 november