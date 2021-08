Beloofde transparantie rond auditrapport Veerle Heeren blijft op zich wachten: “Allemaal zodat CD&V touwtjes in handen kan houden”

Hasselt Krokusfes­ti­val wordt Zonnebloem­fes­ti­val en gaat van 9 naar 4 dagen

6 augustus Van 26 tot en met 29 augustus wordt in Hasselt de 24ste editie van het Internationaal Kunstenfestival georganiseerd. Normaal gezien had dat al in februari plaatsgevonden, maar door corona bleek dat niet mogelijk. Het festival beperkt zich nu tot vier dagen in plaats van negen.