Bekende dierenarts in kritieke toestand na val met paard: “De kar kwam bovenop Evi en haar echtgenoot terecht”

Landen Stad innoveert samen met Camprea het beheer van camperpar­kings

Kamperen is in! Landen heeft op het prachtig domein De Beemden een aantal camperparkings ingericht met zicht op de vijvers. De plaatsen zijn heel populair, het lokaal bestuur overweegt dan ook om in de toekomst er meer te voorzien. Tegelijk wil Landen ook anticiperen op nieuwe uitdagingen en mogelijke problemen die samengaan met de groeiende populariteit van camperparkings. Daarom stapt de stad mee in het innovatieproject van Camprea. Via het scannen van een QR-code kunnen kampeerders zichzelf registreren en krijgen ze info over de mogelijkheden en regels van de locatie.

4 juli