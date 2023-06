Audit Vlaanderen voert voor vierde keer onderzoek in Sint-Truiden: “Het zou gaan om klachten uit het verleden”

“We weten dat er een vierde audit opgestart is, maar waar die precies over gaat, weten we niet", zegt burgemeester Ingrid Kempeneers. “Een tweetal weken geleden hebben we dat nieuws te horen gekregen. Het zou gaan om klachten die er in het verleden waren die nu onderzocht zouden worden. Omdat Audit Vlaanderen toen met andere onderzoeken bezig was, zouden ze die even geparkeerd hebben tot nu. In september of oktober zouden we het rapport van het onderzoek krijgen.”