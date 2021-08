Audit hard voor Veerle Heeren: burgemeester selecteerde maandenlang zelf mensen die zich mochten laten vaccineren

Genk Genkse CD&V’ers trekken de straat op: “We willen weten wat er leeft bij inwoners”

13:30 CD&V Genk gaat de komende acht weken in gesprek met verschillende Genkse inwoners. Bedoeling is dat burgers de kans krijgen om hun mening te geven over bepaalde beleidspunten of aan te geven waar zij belang aan hechten. “Die feedback nemen we graag mee in onze verdere beleidsplannen”, klinkt het.