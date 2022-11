Asfalteringswerken in centrum Sint-Truiden

Sint-Truiden Al zes aanhoudin­gen in onderzoek naar drugshan­del in Sint-Trui­den

In het onderzoek naar een omvangrijke drugshandel in Sint-Truiden, waarbij een taxibedrijf betrokken zou zijn geweest, heeft de onderzoeksrechter in Hasselt alvast zes verdachten aangehouden. Het parket van Limburg besliste om in totaal tien verdachten bij de onderzoeksrechter voor te leiden. Vrijdag waren nog voorleidingen bezig.

25 november