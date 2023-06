Archeologische vondsten uit Brustem voortaan te bewonderen in GAZO-depot

RESTOTIP. Thor Terrazza aan Thor park in Waterschei: “Door corona hebben mensen deze omgeving echt ontdekt”

Tapas en barbecuegrill, met het groene landschap en waterpartijen van het Genkse Thor Park als decor: dat is het idee achter restaurant Thor Terrazza, dat na vijf seizoenen intussen uitgegroeid is tot een vaste waarde in zomerseizoen. Elk jaar met een andere toets, weliswaar, want dit jaar is de bar volledig ingekleed met popartelementen: “En de link met het interieur vind je ook terug in onze gerechten”, vertelt uitbater Wim Croonen.