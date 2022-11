Anderstalige nieuwkomers worden voorbereid op hoger onderwijs of arbeidsmarkt met nieuw project: “Dit is een primeur voor Limburg”

Sint-TruidenAnderstalige nieuwkomers kunnen vanaf dit jaar instappen in het BENO-traject dat staat voor BasisEducatie Na Okan in Sint-Truiden. De stad Sint-Truiden werkt daarvoor samen met Ligo Zuid, CVO Cursa, CVO Q-Rios, de VDAB, Hasp-O Centrum en het agentschap Integratie-Inburgering. Jongeren kunnen zo een schakeljaar volgen dat hen verder voorbereidt op doorstroom naar hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Het BENO-traject in Sint-Truiden is een primeur voor Limburg en moet anderstalige nieuwkomers extra kansen geven. Na de onthaalklas kunnen ze daar hun arbeidscompetenties versterken en op zoek gaan naar hun interesses en talenten. Op die manier kunnen ze veel gerichter worden toegeleid naar de arbeidsmarkt of naar een hogere opleiding volgens hun competenties. Ligo zal vakken als Nederlands, rekenen, ICT en communicatie geven, tegelijkertijd maken de studenten kennis met opleidingen rond knelpuntberoepen via de centra voor volwassenenonderwijs. De VDAB en het Agentschap Integratie-Inburgering zorgen mee voor de goede ondersteuning van de cursisten.

Volledig scherm Schepen Nina Kvikvinia. © Karolien Coenen

“Met dit extra schakeljaar willen we elke student de nodige ondersteuning geven in hun verdere leerontwikkeling. Ze krijgen er lessen Nederlands, wiskunde, communicatie, ICT, technische skills zoals fietsen herstellen of belangrijke trajecten zoals lessen rond het rijbewijs. De basis die we aanbieden versterkt hen en motiveert hen om richting te geven aan hun toekomst. We laten de keuze aan elke jongere om verder te studeren of voor een beroepsopleiding te kiezen. Op dit moment zijn al 12 jongeren ingeschreven en we hopen nog meer anderstalige nieuwkomers naar dit traject te begeleiden. Op die manier geven we hen alle kansen voor hun latere beroepsleven”, vertelt schepen van Flankerend onderwijs Nina Kvikvinia (N-VA).

Projecten voor werkzoekenden

“Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk jongeren aan het werk krijgen. Dat maakt ons land economisch én maatschappelijk sterker. Verschillende projecten ondersteunen onze jongeren hierin. Zo biedt de VDAB een variatie aan hulpmiddelen aan zoals beroepsoriëntatietesten, sollicitatietips of begeleiding door bemiddelaars en sollicitatiecoaches. Ook jobbeurzen, zoals de recente horecabeurs in Sint-Truiden, brengen werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar”, vertelt Nina Kvikvinia.

“BENO richt zich tot een specifieke groep jongeren waar de uitdaging om allerlei redenen nog groter is. Door te investeren in de opleiding van deze specifieke doelgroepen voorkomen we dat de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt naast de boot vallen en geven we potentieel talent extra kansen om te slagen in verdere studies. Sint-Truiden is de eerste Limburgse stad waar dit uniek concept wordt uitgerold. Project BENO loopt gedurende drie jaar en wordt na elk schooljaar geëvalueerd”.

