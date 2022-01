“Alternatief is dat klanten privé-orgie houden. En dat is nog pak onveiliger”: Truiense parenclub heropent ondanks strenge coronaregels

Tessenderlo Ilska heeft ongenees­lij­ke longkanker, toch opent ze een ontbijt- en lunchbar in Tessender­lo: “Niemand weet hoeveel tijd er nog rest”

Dat de horecasector in moeilijke tijden extra weerbaar is, hebben we de laatste maanden wel gemerkt. Ilska Mussen (49) is wellicht de verpersoonlijking van deze mentaliteit. 4,5 jaar geleden werd er bij haar longkanker vastgesteld. Die zal nooit meer verdwijnen, maar is momenteel wel onder controle. Samen met haar nicht Lies Vaes (22) heeft ze zelfs de energie gevonden om de nieuwe ontbijt- en lunchbar ‘In de Roose’ te openen in hartje Tessenderlo. Al onze restotips uit Limburg vind je in ons dossier.

