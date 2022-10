Allerheiligenmis in Truiense Onze-Lieve-Vrouwekerk gaat internationaal

Hasselt Hoe overleef je armoede? Hasseltse verenigin­gen zoeken antwoord in unieke escaperoom van Avansa Limburg

Avansa Limburg en stad Hasselt willen meer bewustwording rond armoede creëren en introduceren daarom een unieke escaperoom in de Hasseltse Cellebroedersstraat. Hasseltse jeugd- en sportverenigingen krijgen daar de uitdaging om puzzels op te lossen die hen laten nadenken over en stilstaan bij armoede. “We hopen hiermee dat verenigingen leden in financiële moeilijkheden een duwtje in de rug kunnen geven.”

