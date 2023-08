Alcoholverbod in centrum Sint-Truiden vanaf morgen van kracht: “350 euro boete voor wie toch wordt betrapt”

Meer dan 100 ooievaars gespot in Landen. Komt er over 9 maand een babyboom?

Het was woensdag voor heel wat inwoners van Landen en vooral Neerlanden even schrikken. Heel wat ooievaars zochten in de loop van de namiddag en avond een rustplaats. Meer dan 100 van die vogels werden gespot. Of er effectief een babybom zal komen is nu de vraag. Al waren de dieren blijkbaar vooral op doortocht.