Aanstormend talent Jarne Steuckers (21) en STVV openen zondag thuis tegen Standard: “Ik ben er klaar voor”

Veertiger pleegt woningin­braak bij buren die op vakantie zijn: “Betrapt met gestolen juwelen in onderbroek”

J. (45) brak het slot van de voordeur van de woning van zijn buren in As stuk, haalde het huis overhoop en ging met juwelen ter waarde van 17.184 euro aan de haal. Tot hij in Maastricht door de politie betrapt werd. “Ik beroep mij op mijn zwijgrecht”, zei hij, maar de veertiger viel al snel door de mand.