75-jarige toeristische dienst stelt plannen voor feestjaar in Sint-Truiden voor met nieuwe gids

2022 zal een jaar worden vol bloesembars, wandeltochten, streekproducten, marktjes en evenementen: zoveel is zeker. Het Truiens stadsbestuur stelde in het Kasteel van Ordingen de nieuwe toeristische gids voor in het bijzijn van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). “Geen betere locatie dan het Kasteel van Ordingen, dat net haar vijfde ster in ontvangst mocht nemen, om het toeristische seizoen in Limburg op gang te trappen", klinkt het.

Volledig scherm De toeristische gids van Sint-Truiden wordt voorgesteld. © Karolien Coenen

Bloesemtijd

De gids staat dit jaar in het teken van het Limburgse ambachtentoerisme. “De gezellige bloesemmarkten die we op woensdagen in april organiseren, zijn een mooi voorbeeld", vertelt schepen van Toerisme Nina Kvikvinia (N-VA). “Met deze lokale markten geven we plaatselijke producenten de mogelijkheid om hun koopwaar in enkele kerkdorpen aan te bieden, terwijl bezoekers op gezellige terrasjes kunnen genieten van muziek en proevertjes.”

Op 24 april wordt het jaarlijkse bloesemfeest met de traditionele bloesemzegening in een nieuw kleedje gestoken met een heus picknickfestival en bloesemfietstochten in samenwerking met de Fietsersbond. En nog voor de zomer zullen de Fruitreuzen hun huwelijksgelofte vernieuwen tijdens een uniek spektakel.

75 jaar toerisme

29 mei is dan weer de grote dag waarop de toeristische dienst zelf in de bloemetjes gezet wordt. 75 jaar geleden, in 1947, richtte toenmalig stadsambtenaar bij de Waterdienst Gaston Borghs immers het toeristische infokantoor op als een uit de hand gelopen hobby. Sint-Truiden werd zo een van de eerste steden met een eigen toeristisch infopunt. “En om dat te vieren, stellen we alle Trudopasmonumenten op 29 mei gratis open. De unieke affiches die Kim Duchateau ontwierp, zullen tegen dan over de hele stad verspreid zijn, we organiseren een taartenbakwedstrijd, versieren het Abdijplein met een prachtig bloemen- en houttapijt en maken er een feestelijke dag van”, gaat schepen Kvikvinia verder.

Volledig scherm De toeristische gids van Sint-Truiden wordt voorgesteld door schepen Nina Kvikvinia en minister Zuhal Demir. © Karolien Coenen

En ten slotte zorgt Sint-Truiden ook voor een goedgevulde zomer. “De Boddelkèèr zal weer door de straten trekken met een speciaal programma rond 75 jaar toerisme, er komen unieke rondleidingen in verborgen pareltjes, we stippelen een nieuwe gezinswandeling rond de reuzenstoelen in Cicindriavallei uit en met de kinderwagen, de rolstoel, step of fiets kan je binnenkort ook de ‘Wandeling op wieltjes’ afleggen. In het najaar kunnen liefhebbers op onze tentoonstelling met oude flyers en affiches in het stadhuis nog een vleugje toeristische geschiedenis opsnuiven. En als klap op de vuurpijl zorgen we in de herfst voor een waardige opvolger voor Sint-Truiden by Lights. Maar daarover houden we jullie nog even in spanning”, besluit Kvikvinia.

Volledig scherm Kasteel van Ordingen. © Karolien Coenen