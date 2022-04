65 meldingen van bacterievuur in Limburg op drie maanden tijd: “Duidelijke regels rond bestrijden blijkt nu broodnodig”

Sint-TruidenIn juni vorig jaar lanceerde de provincie Limburg een uniek meldpunt voor bacterievuur. De gevreesde plantenziekte houdt fruittelers in Haspengouw elk jaar bezig want bij een infectie loopt hun boomgaard kans om volledig verbrand te moeten worden. Nu het tweede werkjaar van het meldpunt voor de deur staat, blikt Inge Moors (CD&V), gedeputeerde van Landbouw, terug op het afgelopen seizoen.

Sinds de jaren 80 is bacterievuur al aanwezig in de Limburgse fruitstreek. Na jarenlange inspanningen kon de ziekte onder controle gehouden worden, tot Europa eind 2019 oordeelde dat er niet langer meld- en bestrijdingsplicht is voor bacterievuur. Die beslissing veroorzaakte een gespannen sfeer bij veel Limburgse, professionele telers over de mogelijke aanwezigheid van de ziekte in de buurt van hun boomgaarden.

Om toch te blijven inzetten op de bestrijding van bacterievuur richtte de provincie in juni 2021 een meldpunt op waar fruittelers, burgers en lokale besturen met hun vragen en meldingen terecht kunnen. “En indien nodig worden ook interventies uitgevoerd om verdere besmetting en verspreiding tegen te gaan”, vertelde Inge Moors bij de opstart.

65 meldingen

Intussen staat met de bloei van de appel- en perenbloesems ook de belangrijkste infectieperiode van bacterievuur voor de deur. “Tijdens het vorige seizoen kregen we tussen juni en eind september 65 meldingen binnen van een vermoedelijke besmettingshaard”, klinkt het. Naarmate het seizoen vorderde, kwamen meer en meer meldingen van fruittelers en lokale besturen. Omdat het meldpunt dit jaar voor het eerst een volledig infectieseizoen dekt, wordt verwacht dat er een pak meer meldingen zullen zijn.

Een klein jaar geleden startte de provincie met een meldpunt voor bacterievuur. © Provincie Limburg

In zestien gevallen heeft het meldpunt actie moeten ondernemen om een effectieve haard te verwijderen op het terrein. De uitgevoerde ingrepen konden gaan van het uitvoeren van een gedegen snoei tot het afzagen tot aan de grond. Belangrijke vaststelling is toch wel dat het in elk van deze gevallen ging om meidoorn(hagen) die al even aan een onderhoud toe waren.

Aandachtspunt

Om een infectiehaard te bestrijden blijkt de meest effectieve oplossing nog steeds de verbranding van de geïnfecteerde planten. Maar dat blijkt in de praktijk een heikel punt te zijn want tot op vandaag is verbranding niet toegestaan tenzij het absoluut noodzakelijk en op instructie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is.

In veel gevallen waarbij de besmette bomen toch verbrand werden, kregen fruittelers een administratieve boete of moesten ze opdraaien voor de opgeroepen brandweerdiensten. Op het terrein lijkt er dus nood te zijn aan een duidelijke regelgeving rond het verbranding van geïnfecteerd plantenmateriaal. “Wij hebben alvast overleg opgestart met de lokale besturen om vanuit het bovenlokale niveau onze rol hierin op te nemen", aldus gedeputeerde Inge Moors. “Idealiter zien we op Vlaams en federaal niveau - als respons op de gewijzigde Europese regelgeving – een nieuw wetgevend kader ontstaan.”