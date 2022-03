275 enthousiaste Truienaren geven aftrap van buurtverenigingsleven

Nu de coronamaatregelen sterk versoepeld zijn, wil het lokaal bestuur van Sint-Truiden de buurtcomités motiveren om opnieuw buurtactiviteiten te organiseren en zo de buurtbewoners opnieuw samen te brengen. Na een lange periode van inactiviteit hebben mensen nood aan sociale contacten en dat bleek ook donderdag overduidelijk. “Van 2016 tot nu groeide het aantal erkende buurtcomités van 17 tot 70. In de huidige code geel mogen we opnieuw samenkomen en daarom is het nu het moment om hen te motiveren en te ondersteunen terwijl ze de buurtactiviteiten weer op gang trekken”, zegt schepen van Buurtwerking Stijn Vanoirbeek (CD&V).

Buurtrestaurants

“Tijdens de voorbije twee jaar zaten onze buurtcomités niet stil: veel van hen werkten mee aan de voordeurbezoekjes waarbij meer dan 2500 ouderen op een veilige manier bezocht werden om te polsen naar hun welzijn”, aldus schepen Vanoirbeek. “Anderen volgden dit voorbeeld en bezochten hun buren bij Kerstmis, Nieuwjaar of Pasen met een kleine attentie aan huis. Nog anderen maakten al plannen voor wanneer er opnieuw meer mogelijk zou zijn. Zo werden er naast de twee bestaande buurtrestaurants in Zepperen en Gelinden twee nieuwe buurtrestaurants voorbereid in Velm en Brustem. Vanaf 28 maart kan je tweewekelijks terecht in Velm en vanaf 7 april zal het buurtrestaurant in Brustem eens per maand de deuren openen.”