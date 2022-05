250 leerlingen leren boerenstiel kennen tijdens STEMmig Boeren Dagen

In 2018 en 2019 genoten de leerlingen van BinnenBijBoerendagen en leerden ze over het productieproces van voedsel. Met ‘STEMmig Boeren’ richten vzw Plattelandsklassen en het Innovatiesteunpunt van Boerenbond de schijnwerpers nog meer op de wetenschappelijke en technologische context van de land- en tuinbouwsector en vooral op de technieken die in de sector gebruikt worden om klimaatvriendelijk te produceren.

Volledig scherm STEMmig Boeren Dagen © Stad Sint-Truiden

Het tuinbouwbedrijf van Gunther Vanleeuw en Gilian Peuteman in Zepperen opende voor de gelegenheid opnieuw de deuren voor 252 leerlingen. Land- en tuinbouwers schotelen de kinderen interessante weetjes voor over akkerbouw, rundvee, kippen, varkens, schapen, bijen, appels, peren, kersen, aardbeien en landbouwmachines. Zo maken ze op een toegankelijke manier kennis met hoe het eraan toegaat in een land- of tuinbouwbedrijf. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de klimaatvriendelijke initiatieven die in de sector worden gerealiseerd.

“Onze scholen zijn altijd erg enthousiast over de Boerendagen. Tijdens deze dag leren de kinderen met al hun zintuigen. Die praktijkbeleving op het tuinbouwbedrijf helpt de leerlingen om wat ze op de schoolbanken hebben geleerd beter te verankeren", vertelt schepen van Flankerend onderwijs Nina Kvikvinia (N-VA). “De klassen gaan nadien verder aan de slag met de filmpjes, onderzoeksvragen en opdrachten uit de STEM-box, waarmee de leerlingen in kleine groepjes hun kennis over de landbouwsector actief kunnen uitdiepen.”

Respect voor landbouw

“Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat kinderen een dag kunnen meedraaien op een land-of tuinbouwbedrijf. Hier leren ze de boerenstiel van binnenuit kennen en groeit het respect voor het werk van onze land- en tuinbouwers”, vervolgt schepen Landbouw Hilde Vautmans (Open VLD). “ Met ‘STEMmig boeren’ tonen we de jongeren hoe mooi én waardevol de boerenstiel wel is. Bedoeling is om hen uiteindelijk aan te zetten om vooral te kiezen voor lokale producten. En wie weet, groeit er wel de interesse om boer of boerin te worden.”

