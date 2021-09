25 gezinnen van rotte appartementen gematigd positief na langverwachte vergadering: “We blijven natuurlijk wel met lege handen achter”

“Ik had het niet verwacht, maar de zus van de architect die dit weekend nog een dreigmail naar alle mede-eigenaars stuurde, was aanwezig op de vergadering”, zegt syndicus Pascal Pierco. In haar mail vroeg ze om begrip voor de moeilijke situatie waarin haar broer al maanden verkeerde. Bij de 25 gezinnen die al sinds juli op straat staan, viel die oproep niet in goede aarde. “Er zit zoveel geld in deze appartementen, maar ook zoveel emoties, herinneringen en verhalen. We hebben niets meer”, klonk het na de vergadering. “Hoe kan je dan aan ons begrip vragen voor zijn situatie? Sinds de problemen begonnen hebben we geen enkele keer hulp of zelfs een woord uitleg van de architect gekregen. En nu moeten we plots begrip tonen”, klonk het bij de mede-eigenaars.