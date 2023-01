23 Limburgse scholen krijgen groenere speelplaats: “Van jongs af leren hoe belangrijk natuur is”

Sint-TruidenVlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat 103 speelplaatsen in Vlaanderen vergroenen en heeft daarvoor 9 miljoen euro vrijgemaakt. 23 van die speelplaatsen liggen in Limburg. Ook basisschool Momentum is Sint-Truiden krijgt een groene oase en daar is directrice Kris Selis blij mee. “We krijgen honderd bomen en duizend nieuwe planten op school.”

Via de projectoproep ‘Natuur in je School’ wil Vlaams minister Zuhal Demir scholen ondersteunen die hun grijze speelplaats omtoveren tot groene en biodiverse alternatieven. De projectoproep was een gigantisch succes en leverde meer kandidaturen op van scholen dan verwacht. “Toegang tot groen is enorm belangrijk. Ministens drie keer per dag brengen kinderen tijd door op de speelplaats. Door hen dat kwartiertje ontspanning te laten doorbrengen in een groene omgeving en de groene speelplaats te integreren in het lessenpakket, leren we hen van jongs af aan wat het belang is van natuur op onze omgeving en leren we hen die ook te respecteren. Daarnaast is een groene speelplaats ook gewoon enorm leuk”, vindt Demir.

103 groene plekjes

Demir gaat via Natuur en Bos 103 projecten financieren voor een totaalbedrag van bijna negen miljoen euro. “Dat zijn dus 103 extra plekjes in Vlaanderen waar we onze omgeving klimaatrobuuster maken zodat water kan infiltreren en bomen en struiken als natuurlijke airco dienst doen. Een win-win op vele vlakken en de grootste natuurinvestering ooit in speelplaatsen van scholen”, vertelt minister Demir.

23 van de geselecteerde scholen liggen in Limburg. Ook basisschool Momentum in het centrum van Sint-Truiden kan mee profiteren van de subsidies. Dankzij het budget van 180.000 euro kan de school duizend planten en honderd bomen aanplanten. In de lente van 2022 plantten de leerlingen van de school al een bos in Runkelen in samenwerking met de Vlaamse overheid en Aquafin.

Minister Demir, stadsbestuur van Sint-Truiden en leerlingen van Momentum planten samen met Aquafin een bos aan in Runkelen.

“Het contact met de natuur is voor stadskinderen soms zoek. Ze hebben niet altijd een tuin of groenzone waar ze terecht kunnen”, reageert directeur Kris Selis van basisschool Momentum in Sint-Truiden. “Van onze 250 leerlingen wonen er heel wat op een appartement of in een arbeiderswoning met een kleine of zelfs geen tuin. Naast gebrek aan groen is er ook niet altijd een gezinscultuur aanwezig die geregeld eropuit trekt. Door de natuur naar de speelplaats te brengen, bieden we onze kinderen de kans om ervaringen met de natuur op te doen.”

Minder stress

“Kinderen die regelmatig in de natuur zijn, voelen zich bovendien gelukkiger. Ook op lange termijn hebben natuur en groen veel positieve effecten. Natuur in de kindertijd versterkt de hersenverbindingen die ons wapenen tegen stress, depressies en burn-outs. Groen brengt rust en helpt kinderen om zich in de klas beter te concentreren.”

Zo zal de speelplaats van basisschool Momentum er binnenkort uitzien dankzij steun van de Vlaamse overheid.

