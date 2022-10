128 buurtbewoners verzetten zich tegen bouw van energievriendelijke wijk in Sint-Truiden: “17 nieuwe buren zullen een jong koppel ‘omsingelen’”

Sint-Truiden STVV en Sint-Trui­den waren al ‘big in Japan’, binnenkort kleurt ook Grote Markt Japans: “Zo’n nette, vriendelij­ke mensen... echt een meerwaarde voor Sint-Trui­den”

STVV en Sint-Truiden waren al langer ‘big in Japan’, maar binnenkort zal Japan ook big zijn in Sint-Truiden. Een van de hoofdpartners van de voetbalploeg, XCOM Global, investeert er in een gastronomisch Japans restaurant op de Grote Markt, op de locatie van brasserie ‘De Markt’. Ideaal om er voor te zorgen dat Japanse zakenrelaties zich meteen thuis voelen. Bart Vanweddingen is er alvast van overtuigd dat zijn zaak in goeie handen is: “De Japanners zijn een meerwaarde voor Sint-Truiden”.

15:46