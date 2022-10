100 bewoners geëvacueerd na gaslek in Sint-Truiden

De hulpdiensten beslisten om meteen de mensen uit hun huizen te halen en het zekere voor het onzekere te nemen. “Het gaat in totaal om zo’n 100 mensen", zegt Jelle Engelbosch, waarnemend burgemeester (N-VA). “De mensen zijn overgebracht naar Lago, waar ze koffie krijgen. Het goede nieuws is dat het lek intussen wel gedicht is."

De brandweer controleert momenteel of er gas is opgehoopt in de woningen. Zodra alles in orde is, mag iedereen terug naar de woonst. Niemand raakte gewond.