1 op de 6 in lagere school Sint-Truiden test positief op corona: zeven Limburgse gemeenten zetten buitenschoolse activiteiten stop

Brugge Parfumdief krijgt 3 jaar cel en dat had hij niet verwacht: “Ik stal in winkels, omdat ik dan niet in de gevangenis zou belanden”

18 januari Een 35-jarige man heeft 3 jaar cel gekregen voor 10 winkeldiefstallen. Ciprian C. maakte duizenden euro’s aan parfum buit in filialen van Ici Paris XL. “Ik koos ervoor te stelen in winkels, omdat ik dacht dat ik dan niet in de gevangenis zou belanden”, vertelde de dief in de rechtszaal.