Zwembad wordt opgelapt in afwachting van nieuwe plannen

“In het bestuursakkoord werd al opgenomen dat we een plan zouden opmaken voor het zwembad”, reageerde schepen van Sport Herwig Smets (N-VA). “Of dat nu een nieuwbouw of vernieuwbouw zal worden zal dat plan moeten uitwijzen. We gaan dat niet deze legislatuur uitvoeren maar het was ons dus niet ontgaan dat het zwembad stilaan richting einde van haar levensloop gaat. Er zullen wel nieuwe sloten geplaatst worden aan de lockers. De deuren worden elk jaar wel bijgeschilderd. Het gebouw heeft zijn tijd gehad en moet op termijn vervangen worden.”