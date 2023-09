Lezersbijdrage Davoc Lot trapt nieuw seizoen af met meer dan 30 oefenwed­strij­den: “Warm draaien voor aanstaande seizoen”

In het eerste weekend van september organiseert volleybalclub Davoc Lot naar goede gewoonte haar startdag. En dus verzamelden de volleyballers afgelopen weekend in sportcomplex Vogelenzang voor een dag vol oefenwedstrijden. Er werd ook meteen een clubfoto gemaakt, met alle leden die dit seizoen in actie komen.