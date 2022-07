Zware brand vernielt opslagplaats in Lot: Civiele Bescherming helpt brandweer bij bluswerken

Sint-Pieters-Leeuw 3Wplus zoekt dringend medewer­kers voor kinderdag­ver­blij­ven: contracten liggen klaar op jobbeurs

3Wplus is dringend op zoek naar mensen die aan de slag willen in één van de kinderdagverblijven van de organisatie in de Zennevallei. Daarom wordt er nu zelfs een jobbeurs georganiseerd. 3Wplus is op zoek naar begeleiders en coördinatoren voor de verschillende crèches in Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel. De jobbeurs vindt plaats op woensdag 10 augustus tussen 14 uur en 19 uur in jeugdcentrum Laekelinde aan de Lotstraat 6. Kandidaten maken zelfs kans om meteen aangeworven te worden.

