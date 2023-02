Zware brand bij Tuincentrum Groendekor ontstond door kortsluiting in elektriciteitskabine

De brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft zaterdagavond- en nacht een zware uitslaande brand in de gebouwen van Tuincentrum Groendekor langs de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw bestreden. Verwoestend viel het wel te noemen, want een groot deel van het rechtse stuk winkel ging in vlammen op. Gelukkig vielen er geen gewonden en is er enkel schade aan administratie, snijbloemen en decoratie.

De brand ontstond rond 22.30 uur, wanneer het brandalarm afging in het rechtse stuk vooraan in de zaak. Vlammen sloegen al snel uit het dak en de metalen wanden. De brandweer was na enkele minuten al aanwezig, maar door de grote omvang moest de Bergensesteenweg hiervoor in beide richtingen afgesloten worden. Brandweer en politie vroegen de hele avond om de omgeving te vermijden, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen bij rook- of geurhinder. Rond 23.45 uur was het grootste deel van de brand geblust, maar er moest nog een hele tijd nageblust worden. Dit omdat ook de stabiliteit van de metalen structuur van het gebouw moest worden nagekeken.

Slecht moment

Bij de brand vielen geen gewonden gezien niemand in het gebouw aanwezig was. De aanwezige dieren in het gebouw zoals vissen en kuikens werden ook allemaal tijdig in veiligheid gebracht. Maar materiële schade is er natuurlijk wel. Vooral de afdeling met de administratie, snijbloemen en decoratie werd zwaar getroffen door de brand. Maar gelukkig kon door de snelle bestrijding binnenin het gebouw voorkomen worden dat de brand zich verspreidde naar de achterste afdelingen. Al zal er daar eerder heel wat rookschade zijn.

De timing van de brand is op z’n minst slecht te noemen. Er waren uitbreidingswerken aan de gang, want zo’n drie jaar geleden kocht Floralux Groendekor over. Op 1 april was het de bedoeling om een grote opendeurdag te organiseren en de naamsverandering door te voeren. Door de brand zal die opendeurdag hoogstwaarschijnlijk opschuiven naar een latere datum. “Gisteravond (zaterdag, red.) werden we opgeschrikt door een hevige brand in ons winkelgebouw”, klinkt het bij Groendekor. “Er raakte niemand gewond, ook geen dieren, dat is het allerbelangrijkste voor ons. Een enorm grote dank aan de hulpdiensten die het vuur snel onder controle kregen. De schade wordt opgemeten en samen met ons ganse team hopen we jullie zo snel mogelijk weer te mogen verwelkomen in onze winkel.”

Het parket heeft intussen ook een branddeskundige ter plaatse gestuurd. Uit die bevinden blijkt dat het gaat om een accidentele brand die ontstaan is in de zekeringenkast. Kortsluiting ligt dus aan de oorzaak.

