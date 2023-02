Zware brand bij Tuincentrum Groendekor: nablussing volop aan de gang

De brand ontstond rond 22.30 uur. De Bergensesteenweg moest hiervoor volledig worden afgesloten. Brandweer en politie vroegen de hele avond om de omgeving te vermijden, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen bij rook- of geurhinder. De brandweer laat intussen weten dat de brand rond 23.45 uur geblust was, de nablussing is volop aan de gang. Dat kan geruime tijd in beslag nemen, omdat ook de stabiliteit van de metalen structuur van het gebouw moet worden nagekeken. Bij de brand vielen geen gewonden gezien niemand in het gebouw aanwezig was.