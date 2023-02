Zware brand bij Tuincentrum Groendekor: brandweer probeert vuur onder controle te houden

Generation Five zorgt voor muzikaal intermezzo op algemene vergade­ring cultuur­raad

Een algemene vergadering hoeft niet saai te zijn. Je kan bijvoorbeeld zorgen voor een muzikaal intermezzo. In Beersel vond de algemene vergadering van de cultuurraad. Op het programma onder andere de goedkeuring van het vorige verslag en toelichtingen over de statuten en de subsidies. Voor, tijdens en achter was er telkens een mooi muzikaal intermezzo gebracht door Generation Five. Schepen van Cultuur Elsie De Greef (N-VA) brak tijdens de vergadering ook nog een lans voor het culturele leven en het vrijwilligerswerk. “Mijn visie is, dat er bij gemeentelijke initiatieven zoveel mogelijk moet samengewerkt worden met verenigingen en vrijwilligers”, zei ze. “Niet om de verenigingen en vrijwilligers te overladen met initiatieven, maar wel vanuit de idee dat dit de betrokkenheid van de Beerselaar bij gemeentelijke initiatieven vergroot. Wat van onderuit mee kan groeien is altijd sterker dan wat van bovenaf wordt aangestuurd.”