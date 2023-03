Zoektocht naar aannemer jeugdlokalen Chiro Snoopy opgestart

Trammuseum van Schepdaal is populair­der dan ooit: 6 redenen om het zeker eens te bezoeken

De tramsite van Schepdaal, in Dilbeek, dateert van 1887 en toont hoe het leven op de buurttram - beter gekend als Pajotse Boerentram - er tot 1962 uitzag. Een waardevol stukje geschiedenis dat zeker niet verloren mag gaan en momenteel volledig rust in de handen van vrijwilligers. Al zit men bij de tramsite met de handen in het haar: er zijn niet genoeg vrijwilligers om het voortbestaan te garanderen. Dit zijn alvast 6 redenen waarom je het Trammuseum van Schepdaal écht eens moet bezoeken en er vrijwilliger worden misschien wel iets voor jou is.