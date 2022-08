Zes verdachten in dossier rond autodiefstallen blijven in cel

Zennevallei Lambik­stoem­pers serveren Brusselse bieren tijdens 21ste Bierweek­end

Bierliefhebbers die graag nieuw bieren willen ontdekken en proeven kunnen op zaterdag 27 en zondag 28 augustus terecht op het 21ste Bierweekend van De Lambikstoempers in Alsemberg. De bierproeversvereniging zal er meer dan honderd verschillende bieren serveren. Bezoekers kunnen het lekkers proeven in glaasjes van 15 centiliter. De Lambikstoempers beloven zoals elk jaar opnieuw enkele ‘speciallekes’. Dit keer staan de Brusselse bieren centraal. De organisatoren houden ook opnieuw de Biertombola zodat wie wint naar huis gaat met een mooie bierprijs. En terwijl mama en papa de bieren degusteren kunnen kinderen meedoen aan een grote kleurwedstrijd of zich uitleven op het springkasteel. Het Bierweekend vindt plaats op zaterdag 27 augustus van 14 uur tot middernacht en op zondag 28 augustus van 14 uur tot 20 uur in het bezoekerscentrum De Lambiek in Alsemberg. Alle info op deze link.

