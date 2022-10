Woning onbewoonbaar na brand: bewoonster naar ziekenhuis

Het vuur werd omstreeks 3 uur opgemerkt in de veranda door een bewoonster van het huis. Zij probeerde het vuur nog te blussen maar dat lukte niet meer. Terwijl de brandweerploegen van Vlaams-Brabant West en Brussel uitrukten sloegen de vlammen al over naar het dak van het huis dat in een mum van tijd in lichterlaaie stond. De brandweer kon het vuur uiteindelijk snel onder controle krijgen maar de schade is dus groot. Het dak is compleet vernield en het gelijkvloers heeft te lijden onder zware rook- en waterschade. De bewoonster die de brand probeerde te blussen werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging omdat ze rook had ingeademd. De oorzaak is voorlopig onbekend.