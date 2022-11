Werkstraf voor jonge wegpiraat die aan politie probeerde te ontkomen tijdens dolle achtervolging

Het incident deed zich voor in april 2022, toen de politie van de zone Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw) opgeroepen werd voor enkele motorrijders die overlast veroorzaakten in Sint-Pieters-Leeuw. Toen de politie ter plaatse kwam, namen twee motorrijders meteen de vlucht. De politie kon één van hen volgen en zag hoe die via de Bergensesteenweg naar Anderlecht probeerde te vluchten. Daarbij reed de bestuurder aan snelheden tot 120 kilometer per uur, negeerde hij verschillende rode verkeerslichten, reed hij op de busstrook, op het fietspad, en zelfs op het voetpad. Pas in Anderlecht kon de motorrijder ingerekend worden, nadat zijn rijwiel in panne was gevallen.

Geen rijbewijs

De motorfiets bleek niet ingeschreven en niet verzekerd, en de 19-jarige motorrijder bleek niet te beschikken over een rijbewijs. Volgens het parket heeft de jongeman doelbewust andere weggebruikers in gevaar gebracht, en waren een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 2.000 euro op hun plaats. “Mijn cliënt is in paniek geslagen toen hij de politie heeft gezien en is gevlucht”, klonk het aan de zijde van de verdediging. “Hij beseft dat hij in de fout is gegaan. Een verblijf in de gevangenis zou hem enkel in contact brengen met zware criminelen, terwijl hij nog naar school gaat en een beloftevolle voetballer is. We pleiten voor een werkstraf of een autonome probatiestraf.” De rechtbank had oren naar die argumenten en legde de jongeman een werkstraf van 120 uur op. Als hij die niet naar behoren uitvoert, moet hij wel negen maanden naar de gevangenis.