Werken voor herbestemde kerk Ruisbroek uitgesteld om extra subsidies binnen te halen

De Vlaamse Regering besliste eind vorige maand om de subsidiemogelijkheden voor bepaalde herinrichtingswerken bij de herbestemming van kerken uit te breiden. Nu komen niet enkel beschermde kerken maar ook niet-beschermde waardevolle kerkgebouwen in aanmerking. Dat wil zeggen dat de kerk van Ruisbroek nu toch in aanmerking komt, terwijl dat oorspronkelijk niet zo was. Daarom besliste het schepencollege om van deze mogelijkheid gebruik te maken, ook al levert dat een vertraging op. De werken zullen maximaal zes maanden later dan gepland starten.

“Nadat de gemeenteraad in januari 2023 het bestek goedkeurde, stonden we klaar om op zoek te gaan naar een aannemer zodat de werken eind 2023 zouden kunnen starten”, aldus burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “De beslissing van de Vlaamse Regering die ervoor zorgt dat we nu wel in aanmerking komen voor een Vlaamse subsidie van maar liefst 250.000 euro, heeft ervoor gezorgd dat we de zoektocht naar een aannemer even uitstellen. We willen nu eerst snel en grondig werk maken van de subsidieaanvraag. Dat impliceert een vertraging van de opstart van de werken van maximaal zes maanden, van eind 2023 naar midden 2024. Het maximaal gebruik maken van subsidiemogelijkheden van hogere overheden is een belangrijk beleidspunt. Het zorgt ervoor dat je meer kan doen met dezelfde gemeentelijke middelen.”