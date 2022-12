Wendy Van den Brant ontvangt Handmade in Belgium-label

Halle Man zwaar toegeta­keld bij ho­me-invasion aan Halse Grote Markt

Een man is dinsdagnacht zwaargewond geraakt bij een home-invasion in zijn appartement aan de Grote Markt in Halle. Vier daders pakten het slachtoffer zodanig aan dat hij pas uren later opnieuw bij bewustzijn kwam en de hulpdiensten kon verwittigen. Het onderzoek loopt.

15:24