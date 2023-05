WEER. Vanochtend lichte regen en bewolking in Sint-Pieters-Leeuw

Futsal Champions League Geen bronzen medaille voor Lieven Baert en RSCA Futsal in Final Four: “Deze ploeg sneuvelt eervol tegen Benfica”

RSCA Futsal is vierde geworden in de Final Four van de Champions League. Gewogen en te licht bevonden? Geenszins. Gezien de budgetten is dit geen schande, het hoort bij het leerproces. Tegen Benfica liet paars-wit in ieder geval zien dat de ploeg haar plaats had in deze Final Four.